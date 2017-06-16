電玩返校參加洛杉磯電玩大展中央社 (2017-06-16 16:50)
取材白色恐怖元素的台版電玩「返校」普獲好評，受邀參加在洛杉磯舉行的世界級電玩大展E3。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 106年6月16日
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上一則：返校獲邀參加E3 楊適維說幸運
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