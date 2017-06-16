原標題：泰國曼谷發生一起炸彈爆炸事件 致1名清潔工受傷

中新網6月16日電 據「中央社」16日報導，泰國警方表示，首都曼谷今天發生一起小爆炸，造成1人受傷，還說這個裝置是1個藏在塑膠袋中的「乒乓球狀」炸彈。

現場1名警察表示：「這是1個藏在灌木叢的塑膠袋，市府清潔人員撿起來打開時發生爆炸。」

報導稱，泰國當局昨天剛表示，已逮捕1名與上月曼谷軍醫院爆炸案有關的嫌犯，當時有20多人受傷。