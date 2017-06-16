（中央社記者曹宇帆洛杉磯15日專電）轟動全球的台灣之光電玩「返校」（Detention），創作歷程艱辛又克難，甚至遊戲裡的女主角跑步喘息聲，是收錄男生的呼吸聲，再經由同化器調音頻而製成的音效。



IndieCade是藉著在洛杉磯舉行的E3電玩大展作為超級大平台，幫助全球優秀的小成本獨立遊戲創作者與國際接軌，而能在國際舞台亮相的盛會。



「返校」銷售數據亮眼，曾超越GTA榮登全球暢銷第3名。一封來自IndieCade的2017年度邀請函，製作團隊赤燭遊戲的夥伴備感鼓舞。



「大概1個月前我們作夢都沒想到，我們能在E3展覽我們的遊戲」，赤燭遊戲共同創辦人楊適維受訪時說，「返校」這款遊戲有獨特的美術風格，音樂音效與故事編排也別具特色，可能這些特別亮眼的地方被Indie Cade相中，覺得非常幸運。



回顧夥伴們創作期間的克難，他笑笑說，電玩裡鬼吃人的音效是他客串的，還有裡頭小女孩跑步喘息聲也是收錄自他的呼吸，經由同化器調音頻而製成的音效，致使大男生低沉的吐納，瞬間就像小女孩的喘息聲。



這些吃苦當吃補的經歷最後取得受國際矚目的成果，來到E3會場，玩家當場試玩的回饋更直接正面，楊適維覺得一切都值得了。



另外長髮披肩、臉上掛著書卷氣息黑框眼鏡的施奕理，是旅居洛杉磯的台裔第2代，家族成員來自彰化鹿港小鎮，祖父曾經歷228的不幸，造就她英語如母語，台語比國語更流利的背景。



也投入遊戲產業的她，目前是Grab Games的藝術設計，E3期間來朝聖也特地帶著朋友逛逛「返校」的攤位，並指導對方如何賞玩這款她已十分上手的電玩。



「我玩過這遊戲好幾回了，事實上也介紹我的朋友這款遊戲，之前曾跟朋友一塊兒玩」，施奕理談推介「返校」，語氣充滿著好東西要和好朋友分享的熱情。



施奕理說，因家人來自台灣，玩這款遊戲對她深具意義，況且台美人的遊戲玩家可玩的遊戲很多，包括美國或日本的電玩，但是能接觸與自己家族文化與歷史有直接連繫的遊戲，真的感覺特別不一樣。



即使對網路控管嚴密如中國大陸，兩個操著京片子的玩家，在「返校」攤位前佇足並交談說，曾在Steam平台目睹這款遊戲得到非常熱烈的迴響。



楊適維說，華僑與華裔第2代來現場親身體驗「返校」這款遊戲，都說這個遊戲的故事鋪陳，就是自己小時候的成長過程與經歷，油然而生思鄉之情。



雖然白色恐怖時期的題材有歷史風，不過楊適維發現，老外玩家則是對於「返校」的視覺效果很有興趣，他們發現這款遊戲感覺有日本風卻又不那麼日本，得知這些是台灣的元素，都表現繼續玩的極高意願。



展望未來，如何在「返校」的成功基礎上再接再厲，楊適維謙虛表示，這個作品的開發已經結束一段時間，目前工作室正著手規劃、設計新的作品，希望未來1、2年可呈現新作，延續各方對「返校」的關愛。1060616