（中央社記者張建中新竹16日電）5月北美半導體設備製造商出貨金額持續攀高，達22.7億美元，不僅連續4個月成長，並刷新16年多來新高紀錄。



據國際半導體產業協會(SEMI)指出，5月北美半導體設備製造商出貨金額達22.7億美元，較4月再成長6.4%，也較去年同期成長41.9%。



北美半導體設備製造商出貨金額不僅連續4個月攀升，同時連續3個月超越20億美元，5月出貨金額並為2001年3月來新高。



SEMI表示，記憶體與晶圓代工廠分別持續投資3D儲存型快閃記憶體(NAND Flash)及先進製程，是驅動北美半導體設備製造商出貨金額進一步攀高的主要動力。1060616