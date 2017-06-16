半導體設備5月出貨連4升 創16年新高中央社 (2017-06-16 15:40)
（中央社記者張建中新竹16日電）5月北美半導體設備製造商出貨金額持續攀高，達22.7億美元，不僅連續4個月成長，並刷新16年多來新高紀錄。
據國際半導體產業協會(SEMI)指出，5月北美半導體設備製造商出貨金額達22.7億美元，較4月再成長6.4%，也較去年同期成長41.9%。
北美半導體設備製造商出貨金額不僅連續4個月攀升，同時連續3個月超越20億美元，5月出貨金額並為2001年3月來新高。
SEMI表示，記憶體與晶圓代工廠分別持續投資3D儲存型快閃記憶體(NAND Flash)及先進製程，是驅動北美半導體設備製造商出貨金額進一步攀高的主要動力。1060616
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
記憶卡 16GB．BOSS 記憶卡．MS 記憶卡．8G C10 記憶卡．32G 記憶卡 sd．TF 16G 記憶卡．psp 記憶卡 4G．TF 2G 記憶卡．note 2 記憶卡．tf 記憶卡．創見 記憶卡．1g 記憶卡．4g記憶卡．4GB sd 記憶卡．PC 記憶卡．Samsung 記憶卡．PQI 記憶卡．CMOS 記憶卡．Micro 記憶卡．記憶卡相機．HD 16g 記憶卡．kinyo 記憶卡．2G SD 記憶卡．創見 32G 記憶卡．sd 2g 記憶卡．32gSD 記憶卡．Apotop 記憶卡．高速記憶卡．RICOH 記憶卡．威剛記憶卡
- TATUNG大同 400L大同冷藏櫃TR-400NR-W 送安裝
- ANOA 全戶型淨水器 ANOA-WH-01
- 買一送一【3台裝置】安克諾斯Acronis True Image 2017個人
- [自然行]- 實木餐桌椅組一桌四椅74x74公分/焦糖色+淺灰色椅
- ORIENT STAR 東方之星 CLASSIC系列 經典動力儲存機械錶-銀
- 【結帳再折扣】MindShift 曼德士 Moose Peterson MP-7 V2.0
- KENZO 雙色皮革翻蓋長夾(銀水藍)(附手掛帶)
- 【大都會精品】DORIS專櫃寢具．100%精梳棉七件式床罩．TA-0
- NikeGolf 魏聖美休閒快速排汗女外套(黃綠)640407-100
- 今生金飾 畫出杏福 墜 純黃金墜飾
安卓8.0來了 看看安卓一直怎樣在速度上追趕iOS【北京新浪網】
iOS 11怕了！安卓8.0改進：告別卡、慢、耗電【北京新浪網】
為什麼外星人遲遲沒被發現？有12種可能性【北京新浪網】
跑分23萬 新款iPad Pro成最強生產力工具【北京新浪網】
微軟三款Surface新品中國上市：5888元起【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》