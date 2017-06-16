看新聞習慣改變 給予假新聞流竄機會NOWnews今日新聞 (2017-06-16 15:51)
2016年美國總統選舉，川普當選跌破全球眼鏡，Facebook疑似成有心人士散布假訊息平台，企圖操控選情，要求Facebook檢討聲音不斷，藉此能觀察，民眾觀看新聞方式，已經從主動選擇，逐漸成為被動推播。
20年間新聞擴散方式，經歷幾次大轉變，首先從紙本與電視，轉換到搜尋引擎競爭，再轉向到新聞平台App，目前則流行社群網站，使用者相互轉貼新聞，由於訊息散布快速，又缺乏查證機制，讓有心人能夠有操控假訊息機會。
當然假新聞不僅在Facebook，Twitter與LINE等通訊軟體也相當常見，尤其簡短訊息相互轉傳更加方便，許多單位必須面對假訊息，必須不斷出面澄清，希望能降低假訊息危害，給予正確資訊，就算如此，也一直有受害者出現。
大量資訊不斷在網路流傳，民眾非常難辨別真偽，Facebook首先針對內容農場開刀，調整演算法，遭使用者檢舉標題或內容誇大不實，未來推播評比就會下降，最近又傳出消息，Facebook將推出付費訂閱，直送新聞平台內容。
LINE希望成為新聞平台，App內LINE TODAY頁面，彙整各類新聞內容，讓使用者接獲轉傳訊息時，能夠有其他管道查證，同時增加App黏著度，但各新聞平台App使用率卻可能因此下降，新聞業者如何投放內容，又是另一個話題。
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