科技部4年每年砸10億 帶產業躍升中央社 (2017-06-16 15:51)
群聯竹南三期廠房16日落成啟用，科技部長陳良基到場祝賀並帶來好消息，表示未來4年每年將斥資新台幣10億元，投入半導體前瞻領域，盼引導產業躍升。中央社記者張建中攝 106年6月16日
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