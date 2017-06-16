群聯三廠啟用(2)中央社 (2017-06-16 15:51)
群聯竹南三期廠房16日落成啟用，合作夥伴東芝代表到場祝賀，致贈3D NAND Flash晶圓，由群聯董事長潘健成(右)接受。中央社記者張建中攝 106年6月16日
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