華納兄弟互動娛樂擺擂台中央社 (2017-06-16 15:50)
華納兄弟互動娛樂主打的遊戲款超級英雄：武力對決2，更是在現場搭擂台安排玩家對打。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 106年6月16日
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上一則：虛擬實境玩家熱衷
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