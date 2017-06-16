虛擬實境玩家熱衷中央社 (2017-06-16 15:50)
虛擬實境應用也是E3的焦點，戴著VR配備的玩家專注虛擬實境畫面裡的模樣甚，也是會場焦點。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 106年6月16日
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上一則：E3人潮熱絡
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