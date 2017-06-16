E3人潮熱絡中央社 (2017-06-16 15:50)
據主辦單位統計，首度開放玩家購票進場的E3大展，2017年吸引6萬8400人共享盛舉。圖為育碧展攤。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 106年6月16日
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