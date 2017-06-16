越來越多人習慣在Facebook看新聞，藉由親友轉貼與系統推播，許多品質不佳內容，或假訊息四處流竄，華爾街日報日前報導，Facebook即將推出新功能，讓使用者能付費購買專業新聞，預計今年底可能推出。

Facebook內容訂閱功能，訊息可能直接來自華爾街日報、紐約時報、華盛頓郵報、金融時報等，都是正統且專業國際知名媒體，訂閱者能夠得到第一手資料，不需要經由他人轉發，能夠減少假新聞影響風險。

對於新聞平台而言，許多耗費大量成本，產製出優秀訊息，雖然在社群網站上轉載，卻不會有任何經濟效益，再加上eMarketer預估，2017年美國網路廣告營收，Google與Facebook將會拿下60%，因此新聞媒體對於付費內容合作相當感興趣。

據傳，Facebook在2015年曾嘗試訂閱功能，設計許多不同模式，例如限定閱讀字數，讓使用者再轉向內容平台然後訂閱，但Facebook很可能不願意影響使用體驗，放棄訂閱功能，設計即時發布工具，省去連回網頁步驟。

然而Facebook即時發布工具，沒有讓內容產製者得到該有報酬，導致惡性循環發生，再加上假新聞事件層出不窮，因此Facebook再次想到付費訂閱，不但減少廣告加強使用體驗，同時刺激正確且精準內容產出，形成正面循環。