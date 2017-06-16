（中央社記者吳家豪台北16日電）Facebook（臉書）宣布將推出更多行動廣告聯播網（Audience Network）、Instant Articles 及插播影片廣告的新選擇，包括了解廣告投放潛在受眾、在帳戶層級中進行封鎖等。



Facebook擴展動態消息以外的廣告行銷選擇，讓廣告主觸及更多目標族群並帶來更多收入，不管是Facebook上的一篇貼文、影片，或是在發布商的網站及應用程式、Instant Articles的廣告、插播影片廣告及行動廣告聯播網，使廣告主與各式各樣的人們產生連結。



Facebook表示，這些廣告版位同時也引進了內容相鄰的要件，由於廣告內容的緊密整合，需要一組獨特的工具，讓品牌得以決定什麼樣的內容可以呈現在廣告旁邊。



Facebook已提供給廣告主一些工具，包括可以在Facebook Instant Articles、行動廣告聯播網及插播影片廣告取消廣告，或是將廣告投放在敏感的類別裡，像是約會及賭博，如果廣告主希望使用更細緻的操作，可以上傳發布商及應用程式的封鎖清單。



在未來的幾個月，Facebook將會推出更多的項目，並且讓現有的工具更容易操作。



首先，廣告刊登前可透明化了解廣告投放潛在受眾。Facebook將在行動廣告聯播網、Instant Articles及插播影片廣告中提供更清楚的發布商層級透明度，廣告主將能首度在廣告行銷活動刊登前看到廣告投放的潛在受眾。



近期Facebook在一些特定於行動廣告聯播網以觀看影片為目標刊登廣告的廣告主進行測試，這項測試將幫助Facebook打造正確的產品，並在今年下半年拓展到所有的廣告主、所有的廣告目標、Instant Articles及插播影片廣告中。



其次，為了讓封鎖程序更簡易，廣告主能夠在帳戶層級中應用封鎖清單，不需要登入到每個或各組特定的廣告帳戶，廣告主便能在數千百個廣告創意中擁有一致的名單；從7月開始，Facebook將會推出這項工具到行動廣告聯播網和Instant Articles，並計劃在今年年底將此工具推廣到Facebook的插播影片廣告。



第三，Facebook將開始允許廣告主自訂版位，例如插播影片廣告、原生廣告及插頁廣告，讓影音廣告能以簡單取消的格式被執行。



Facebook表示，將會持續提供更透明化及更多的工具，讓廣告主享受Facebook橫跨行動廣告聯播網、Instant Articles及插播影片廣告更進階的體驗，Facebook期待與廣告主一同合作，開發更多在廣告版位上所需要的各種工具。1060616