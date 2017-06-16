NOWnews 手機App大改版，全新介面讓閱聽眾能不同體驗，不但能即時掌握兼具速度與品質各類新聞，影音與有線電視新聞台串聯，更是跨界合作，3C達人Tim哥與廖阿輝，使用 NOWnews App 後，分別給予不同建議。

改版 NOWnews App 閱讀介面有很大改變，圖像優先讓閱聽人更能感受新聞震撼，Tim 哥說，在手機閱讀文章，不論文字與圖像都要大，NOWnews App 讓使用者先看到圖片，比先看到文字容易吸引注意。

Tim 哥補充，新聞 App 能夠看有線頻道，是滿不錯設計並且合法觀看，讓使用者能追求文字訊息外，也能掌握影像畫面，給予多方面資訊；Tim 哥也給予 NOWnews App 一項建議，介面上方新聞類別拉條，容易忽視可滑動，影響使用經驗。

廖阿輝針對 NOWnews App 有線電視收看功能，也抱持肯定態度，App 平台能夠觀看合法電視內容，確保內容產製權益，但如果能讓收看節目更加多元，不侷限在有線電視，更能夠將看灰色地帶內容觀眾，吸引到 App 看合法內容。

NOWnews App 具有新聞搜尋功能，使用者能針對特定主題找新聞，廖阿輝給予建議，如果能夠增加進階搜尋，對於使用者就更加方便，假使能夠再加上儲存新聞或稍候閱讀，能夠讓使用者更加彈性，加強使用者經驗。