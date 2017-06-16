日本政府頒布天皇退位法 最晚需2020年6月退位北京新浪網 (2017-06-16 13:37)
原標題：日本政府頒布天皇退位法 最晚需2020年6月退位
中新網6月16日電 據日媒報導，本月16日，日本政府頒布了實現天皇退位的特例法。該法規定自頒布日起3年內通過政令指定作為退位日的實施日，天皇最晚將在2020年6月15日退位，皇太子立即即位。特例法頒布后，日本政府將以宮內廳為中心加速退位的準備工作。
據報導，日本政府內部傾向於在2018年12月退位以及2019年1月1日適用新年號，但也有提前的可能，此外也有方案提出在2019年3月退位並在同年4月改年號。有關退位和即位所需的儀式，政府將就日程等事宜加緊展開協調。
特例法本月9日獲得日本國會通過。退位後天皇將成為「上皇」，皇后將成為「上皇后」。這是日本約200年以來首次不因天皇逝世而更新換代。
當今日本天皇作為憲法規定的「象徵」的行為將全部移交給新天皇，日本政府將努力避免退位后的活動引發「象徵」的二元化。天皇退位后並無再度繼承皇位的資格，也沒有就任代行「國事行為」的攝政資格。
據悉，皇太子即位后，秋筱宮將成為皇位繼承第一順位的「皇嗣」，享受等同於皇太子的待遇。日本宮內廳內將設立新組織用於支持上皇和皇嗣的活動。
日本政府將在事前公佈年號，努力避免對國民生活造成影響。由於未婚的女性皇族結婚後皇族人數將減少，日本政府將就包括創設「女性宮家」在內的應對措施展開討論。
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