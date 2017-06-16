原標題：沖繩抗議人士在聯合國吁日本政府停止侵犯人權

中新網6月16日電 據日本媒體報導，堅持針對駐日美軍普天間機場（位於沖繩縣宜野灣市）搬遷至該縣名護市邊野古計劃開展抗議活動的「沖繩和平運動中心」主席山城博治15日在日內瓦召開的聯合國人權理事會會議上發表演講。山城強調，日本政府以大規模警力「鎮壓和暴力排除」反對沖繩軍事化的市民。

山城因在抗議美軍北部訓練場新建直升機起降帶的活動中涉嫌破壞有刺鐵絲網，以破壞器物嫌疑於去年10月被捕后被拘約5個月，目前正在接受公審。他在演講中表示被要求供述罪行以及脫離抗議活動。

山城強調「我和沖繩縣民都不會屈服於鎮壓」，要求日本政府停止侵犯人權，尊重沖繩人民的民意。

日本政府代表在會場反駁稱逮捕與關押山城「是依據法律妥善執行的。」

山城在演講后針對日本政府的反駁向媒體譴責稱，國際人權組織等已對僅因微小的罪行被拘約5個月提出批評，作為一個法治國家的主張，「（上述反駁）缺乏理據。」

日本一直存在要求美國歸還軍事基地的聲音，沖繩民眾希望美軍基地徹底遷出沖繩或者徹底關閉。圍繞美軍普天間基地搬遷問題，沖繩地方與日本政府對立嚴重。日本政府主張將美軍普天間基地從沖繩縣宜野灣市中心搬遷至該縣邊野古地區，遭到沖繩民眾強烈反對。