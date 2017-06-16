中新網6月16日電 據日媒報導，近日，日本人力資源服務公司Randstad在世界33個國家和地區進行了勞動者意識調查。

結果顯示，有66.9%的日本人表示沒有創業意願，在33個國家和地區中位列最後一名。回答「想在新興企業工作」的日本人為32.1%，僅為世界平均水平的約60%。

據報導，該調查主要是於今年1月13日至29日期間、在美國、英國、印度等世界33個國家和地區，以當地在住的18至65周歲、每周工作24小時以上的勞動者為對象進行了調查，未公開調查總人數。

在「是否不願創業」的問題上，回答為「是」的世界平均比例為53.1%，而日本的比例則接近70%。在創業意願偏低的國家中，挪威、捷克、丹麥緊隨日本之後。

此外，認為「本國創業環境良好」的日本勞動者也僅為20%，位列最後。相比印度和美國的勞動者，極少有日本勞動者認為「政府對新興企業進行了足夠的扶持」和「本國適合創業」。

日媒指出，日本現在的創業率僅為4%，不足歐美國家的一半。雖然日本的投資環境逐漸得到改善，但政府與民間攜手進一步加強對創業的扶持依然十分重要。