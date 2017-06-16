中國日報網6月15日報導，當地時間6月13日，美國國務卿蒂勒森宣布被朝鮮扣押的美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）已經獲釋，瓦姆比爾的家人在當地時間6月15日早晨召開記者會。

據報導，家屬接回的是變成了植物人的瓦姆比爾。醫院發言人馬丁表示，瓦姆比爾神經系統已嚴重受損。他在日本札幌的美國軍事基地搭機，6月13日晚上抵達的辛辛那提倫肯機場，隨後前往辛辛那提大學醫療中心接受治療。

瓦姆比爾的親友出席發佈會。瓦姆比爾父親弗雷德（Fred Warmbier）說：「朝鮮政府沒有任何理由這樣對待我們的兒子，以及同樣方式對待其他人。我請求他們釋放其他被捕的美國人。」弗雷德又補充，朝鮮政府 解釋稱，兒子因感染肉毒桿菌及服用一粒安眠藥以致昏迷，但他不相信。