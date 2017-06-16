美校方遍發傳單尋找章瑩穎 同校生呼籲結伴出行北京新浪網 (2017-06-16 09:22)
章瑩穎。資料圖
中新網6月16日電 據美國僑報網15日報導，美國伊利諾伊州大學中國訪問學者章瑩穎已失蹤多日，目前仍未被尋到。伊利諾伊州大學四處都分佈著尋找章瑩穎的傳單，受此案影響，同校生呼籲國際生要結伴出行。
伊利諾伊州大學警察此前表示，他們在和公共交通公司以及行動電話公司聯繫，讓他們幫忙尋找章瑩穎。校園裡目前四處都分佈著尋找章瑩穎的傳單，要求人們提供有關章瑩穎的信息。
最新消息稱，伊利諾伊大學厄本那-香檳分校的警方發言人韋德(Patrick Wade)說，目前至少四名聯邦調查局官員在厄本那協助伊利諾伊州警察辦案。
韋德還說，聯邦調查局還計劃通過與戶外廣告公司簽訂協議，在伊利諾伊(Illinois)，印第安納波利斯( Indianapolis )和聖路易斯(St. Louis)地區的廣告牌上發佈章瑩穎的信息。
章瑩穎是來自中國的訪問學者，今年四月份來到伊利諾伊州大學學習自然資源和環境科學。
伊利諾伊州大學學生Sunny Chen表示，「我只知道她第一次來這裏，好像是博士生。」「我對她以及她的家人表示悲傷。」
章瑩穎最後一次被看到是在6月9日下午2點，在North Goodwin Avenue路，她上了一輛2008年或2009年產的黑色土星轎車(SaturnAstra)。警方表示，至今沒有查到任何信息，讓他們能夠相信那輛車來自共享交通軟體。
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