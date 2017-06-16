中新網6月16日電 據日本新華僑報網報導，近日，日本文部科學省公佈的最新調查數據顯示，截止到2016年5月1日，日本公立小學、初中和高中等學校在冊的外國兒童學生當中，日常生活和上課存在障礙，有必要接受日語指導的孩子佔到全體的4成，達到34335人，刷新了歷史最多紀錄。

據悉，這一數據較上次調查的2014年度增加5137人，自1991年度開始調查以來，首次超過3萬人。

據日本媒體報導，關於增加的理由，文部科學省認為：「面向東京奧運會、殘奧會舉辦，日本需要勞動力。來自世界各地的人才匯聚日本的趨勢強。」

按照有必要接受日語指導的外國人兒童學生的母語來看，母語為葡萄牙語的人數最多，為8779人；母語為中文的兒童學生為8204人，居第二位。母語為菲律賓語的人數為6283人，居第三位。