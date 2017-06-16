中新網6月16日電 據日本媒體報導，日本上野動物園15日首次公佈了可以看到新生熊貓寶寶全身的照片及視頻。白色的熊貓幼崽被媽媽「真真」抱在懷中。

據園方介紹，14日下午至15日正午前，觀察到熊貓幼崽吸食母乳10次左右。被真真抱在右前腳彎內的幼崽不時嗷嗷大叫，不安分地扭動腦袋和腳，真真便會換個姿勢繼續抱著幼崽悉心照顧。

據悉還觀察到母子同卧共眠的時刻。園方將繼續進行24小時監控。

上野動物園12日宣布，園內飼養的11歲雌性大熊貓「真真」產下一隻幼崽。上野動物園大熊貓產子為5年來首次，目前尚不清楚幼崽的性別，動物園方面稱：「母子均健康平安。」

據動物園方面介紹，因真真10日傍晚起一直在圈舍內煩躁地來回走動，園方自11日起進行了24小時監控。12日上午11時前真真破水，11時52分傳來初生幼崽的哭叫聲。

真真產子后時而舔舐幼崽，時而將其抱在懷裡暖身子，展示出養育寶寶的母親模樣。根據視頻等畫面推測，幼崽約有平均體重的150克左右。園方計劃之後根據真真和幼崽的情況，以半年後為目標探討公開展示時間。

東京都知事小池百合子12日稱，考慮公開募集幼崽名字。

「真真」2月27日與雄性大熊貓「力力」(11歲)進行了3次交配。從5月中旬開始出現了主食竹子的進食量減少、休息時間變長、乳頭變得顯眼等明顯的懷孕跡象，25日起與遊客暫別。

「真真」和「力力」於2011年2月首次以租借方式從中國來園。它們之間曾在2012年7月誕下幼崽，是該園24年來首次，也是該園首次有大熊貓自然交配產子，但熊貓幼崽在6天后死於肺炎。2013年還出現過有懷孕特徵卻沒有實際懷上的「假懷孕」。