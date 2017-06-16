15日，在日本東京，民眾聚集在國會附近抗議政府強行通過有爭議法案。新華社發

據新華社東京6月15日電 日本各界15日強烈抗議政府強行通過有爭議的《有組織犯罪處罰法》修正案，要求政府廢除法案。

這一修正案旨在處罰謀划實施恐怖活動等重大犯罪的人，但是因存在辦案機構濫用刑罰的可能性而頗具爭議。

從14日晚間到15日凌晨，日本執政聯盟控制的國會參議院跳過參議院法務委員會表決步驟，在全體會議上強行表決通過了有爭議的《有組織犯罪處罰法》修正案，該修正案於15日正式成立。

此舉引發日本社會各界的強烈憤慨和抗議。日本共產黨眾議院議員藤野保史15日下午在東京的參議院議員會館舉行的抗議集會上表示，《有組織犯罪處罰法》加上《安保法》和《特定秘密保護法》，將把日本變成戰爭國家，呼籲共同努力推翻這一法案。

14日晚間，近千名日本民眾聚集在國會附近，手舉「不要戰爭」「廢除法案」等標語高聲抗議。15日凌晨，法案強行表決通過的消息傳出，國會外的抗議人群情緒激動。直到15日傍晚，抗議活動仍在持續。

今年3月，安倍政府以適應聯合國打擊有組織犯罪公約及2020年奧運會安全需要為由，提出《有組織犯罪處罰法》修正案，增加適用於277種犯罪活動的情況，規定可在犯罪行為尚未發生階段對參與計劃的「共謀者」進行處罰。

儘管安倍政府一直強調此修正案的懲罰對象是恐怖組織等有組織犯罪團伙，但由於相關規定模糊，日本民眾擔心該修正案一旦獲得通過，可能將賦予執法機關過度權力，存在讓國民隱私暴露於政府監視之下的風險。