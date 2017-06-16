若朝停止開發核導 韓國願無條件對話北京新浪網 (2017-06-16 07:33)
據新華社首爾6月15日電 韓國總統文在寅15日表示，如果朝鮮不再進行核導開發，韓方願意與朝鮮無條件開展對話。
文在寅是當天下午在首爾參加《南北共同宣言》發表17周年紀念活動時作出上述表態的。文在寅同時表示，韓國承諾將作出積極努力促使六方會談「9·19共同聲明」和「2·13協議」得到履行，以解決朝鮮半島核問題。
文在寅敦促朝鮮回應韓方的對話提議。
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