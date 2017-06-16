韓國軍隊舉行 「獨島防禦演習」北京新浪網 (2017-06-16 07:33)
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韓國軍方15日表示，韓國軍隊當天起將在獨島（日本稱「竹島」）周邊海域舉行為期兩天的「獨島防禦演習」。
這是文在寅就任韓國總統以來舉行的首次「獨島防禦演習」。
另據韓國媒體報導，韓國海軍陸戰隊還計劃在演習期間在獨島實施登陸作戰演習。
「獨島防禦演習」是韓國每年定期舉行的例行軍事演習。朝鮮、韓國、日本都宣布對獨島擁有主權。目前韓國實際控制這一島嶼。新華
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