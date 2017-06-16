倫敦大火遇難者 升至17人北京新浪網 (2017-06-16 07:33)
綜合新華社電 英國倫敦西部一座24層公寓樓14日凌晨遭遇大火，至少17人喪生，死亡人數可能進一步上升。
英國首相特雷莎·梅15日下令，對日前發生在英國首都倫敦西部的一座高層居民樓火災情況進行全面的公共調查，查明真相。
從2013年起，樓內居民就多次向當地政府部門投訴，稱大樓存在火災隱患。就在7個月前，他們還再次提出，大樓的消防安全規程過於鬆懈，並質問是否只有出現一場災難性的大火才能引起當局重視。
格倫費爾塔周邊是倫敦富人區，一些明星和王室成員的住宅就在不遠處。住在附近另一處保障性住房樓的詹姆斯·伍德說：「任何住在這個區、年收入低於1000萬英鎊（約合8660萬元人民幣）的人都不被當成人看待。」
肯辛頓和切爾西區議會承諾，將徹查事件並公開追責。英國政府要求檢查其他類似高層建築是否存在同樣隱患。
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