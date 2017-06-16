原標題：普京連線回答民眾問題 駁斥俄干預美國大選的說法

[環球時報綜合報導]「俄經濟已走出衰退，步入增長期。」「俄羅斯沒有把美國當作敵人。」「希望俄美可以聯手解決敘利亞和烏克蘭問題。」「我不希望我的孩子像王子一樣。」6月15日，俄總統普京在一年一度的「與普京總統直播連線」活動中與普通老百姓進行了長達4個多小時的直接對話。

「與普京總統直播連線」從當地時間15日中午12時開始，共進行了4個多小時，普京共回答了73個問題。俄羅斯電視1台、俄新網、塔斯社、今日俄羅斯（RT）等各大電視、廣播、網站以及社交媒體均對此進行同步直播。據報導，今年的「直播連線」節目在開始前就已經收到了約187萬個問題。

正如此前俄媒預測一樣，國家經濟形勢是俄羅斯民眾關注的首要問題。連線中普京回答的首個問題也是關於目前俄面臨的經濟困難。普京稱，俄經濟已走出衰退，步入增長期。俄去年第四季度GDP增長率為0.3%，今年第一季度增至0.5%，4月升至1.4%。儘管經濟增長幅度不大，但已連續三個季度實現增長。普京強調，由於之前經濟衰退非常嚴重，現在民眾很難感受到經濟增長。他說，「我國的經濟中存在尚未解決的問題，這主要體現在民眾的收入方面。」

對俄民眾來說，他們另一個關注的問題是明年的總統大選。對於他是否會參加明年3月的大選，或者會讓誰接班問題，普京稱，他目前還擔任總統。下屆總統應由選民來決定。他說，只有人民能決定，由誰來領導一個城市、地區和國家。

「普京釋放和解信號」，德國《柏林日報》15日稱，在回答一個名為鮑林的美國人的問題時，普京稱：「我知道俄羅斯人民的情緒，俄羅斯沒有把美國當作敵人。」普京稱，他知道在美國有反俄浪潮。「我們認為，這是美國內部政治鬥爭的結果。是媒體的歇斯底里影響著這種情緒。」

「普京嘲諷稱要給科米政治庇護」，法新社稱，普京在連線中表示：「科米偷偷記錄了與特朗普的對話，並交給媒體。這十分奇怪。」普京稱，「當一個安全部門的負責人記錄下與最高領導人的對話，然後將它泄露出去，那麼這位FBI局長與斯諾登有什麼區別呢？」普京還調侃稱，「如果美國開始起訴科米的話，俄羅斯願意為其提供庇護。」普京在連線中再次駁斥了有關俄羅斯干涉美國大選的說法，他稱，「美國利用非政府組織資金，並從事宣傳活動，這不會影響我們的思想嗎？難道這不是企圖干涉我們競選時的投票嗎？」普京稱，「我們如果（對外國）有意見，會公開表達出來，而不會用秘密的地下行動。」

[環球時報駐俄羅斯、德國、加拿大特派特約記者 曲頌 張曉東 青木 陶短房 柳玉鵬 陳一]

來源：環球時報