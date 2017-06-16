據新華社電？美國眾議院共和黨黨鞭斯卡利斯當地時間14日在美國弗吉尼亞州一棒球場遭槍擊，斯卡利斯等至少5人受傷，槍手身亡。

雖然警方暫未公佈襲擊者動機，但分析人士指出，槍手生前強烈反對共和黨和美國總統特朗普，槍擊案揭示了美國兩黨鬥爭引發的嚴重社會分裂。

6月14日正是特朗普的生日。現年66歲的槍手霍奇金森曾在社交媒體上指責特朗普是美國的「叛徒」。霍奇金森還是臉譜上多個反共和黨群聊的成員，聲稱「共和黨是美國的塔利班」。

據美國媒體報導，霍奇金森在作案前，曾詢問在場的共和黨議員：「這塊是共和黨還是民主黨？」

中國國際問題研究院美國問題專家付隨鑫認為，這起槍擊案帶有明顯的政治動機，折射出美國政治鬥爭越來越激烈。「政治鬥爭甚至造成美國民眾出現分裂，一些共和黨和民主黨支持者互不理睬，甚至互相敵視。」

中國現代國際關係研究院美國問題專家孫成昊認為，美國各界在譴責兇手的同時，也需要反思國內政治嚴重分裂的問題。特朗普政府目前困難重重，推進醫改、稅改不力，深受「通俄門」困擾，斯卡利斯遭槍擊事件進一步暴露美國政治生態持續惡化。

孫成昊認為，短期內，這起槍擊案或許會暫時分散公眾對愈演愈烈的「通俄門」的關注，甚至有可能為共和黨陣營博取同情分。但長遠來看，隨著調查深入，「通俄門」恐怕會持續發酵，不斷困擾特朗普政府。

（楊定都）