共和黨黨鞭遭槍擊 折射美國政治裂痕北京新浪網 (2017-06-16 04:24)
據新華社電？美國眾議院共和黨黨鞭斯卡利斯當地時間14日在美國弗吉尼亞州一棒球場遭槍擊，斯卡利斯等至少5人受傷，槍手身亡。
雖然警方暫未公佈襲擊者動機，但分析人士指出，槍手生前強烈反對共和黨和美國總統特朗普，槍擊案揭示了美國兩黨鬥爭引發的嚴重社會分裂。
6月14日正是特朗普的生日。現年66歲的槍手霍奇金森曾在社交媒體上指責特朗普是美國的「叛徒」。霍奇金森還是臉譜上多個反共和黨群聊的成員，聲稱「共和黨是美國的塔利班」。
據美國媒體報導，霍奇金森在作案前，曾詢問在場的共和黨議員：「這塊是共和黨還是民主黨？」
中國國際問題研究院美國問題專家付隨鑫認為，這起槍擊案帶有明顯的政治動機，折射出美國政治鬥爭越來越激烈。「政治鬥爭甚至造成美國民眾出現分裂，一些共和黨和民主黨支持者互不理睬，甚至互相敵視。」
中國現代國際關係研究院美國問題專家孫成昊認為，美國各界在譴責兇手的同時，也需要反思國內政治嚴重分裂的問題。特朗普政府目前困難重重，推進醫改、稅改不力，深受「通俄門」困擾，斯卡利斯遭槍擊事件進一步暴露美國政治生態持續惡化。
孫成昊認為，短期內，這起槍擊案或許會暫時分散公眾對愈演愈烈的「通俄門」的關注，甚至有可能為共和黨陣營博取同情分。但長遠來看，隨著調查深入，「通俄門」恐怕會持續發酵，不斷困擾特朗普政府。
（楊定都）
關鍵字：
上一則：倫敦失火大樓早有隱患
下一則：倫敦失火大樓早有隱患
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
NASA準備探訪天王星和海王星 正開展預研工作【北京新浪網】
SMAP 木村 中居2續留 3人單飛【中廣新聞網】
男子發現價值20億寶石 怕被搶 生活在恐懼之中【北京新浪網】
泰男中獎3千萬休妻棄子 2年後慚愧將財產全給兒子【Kairos 風向新聞】
朝鮮所釋美國大學生嚴重腦損傷【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》