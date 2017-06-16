據新華社電？英國警方14日說，當天凌晨發生在英國首都倫敦西部一座高層居民樓的火災已經造成至少17人遇難，目前仍有約78人在醫院接受救治。

警方表示，火災原因仍在調查。隨著救援工作推進，死傷數字或會增加。

據英國媒體報導，有逃生者認為，失火居民樓牆體材料助長火勢，是大火在短時間內迅速蔓延的重要原因。警方尚未對這一說法予以回應。

英國媒體爆料，這座建於1974年、名為「格倫費爾塔」的廉租公寓樓其實早有火災隱患。住戶多次投訴樓內的消防設備陳舊，該做的年檢不做。雖然物業公司去年進行了樓體維修，但並未解決實質問題。

2013年，住戶協會「格倫費爾行動組織」發佈了一份火災風險評估報告。報告發現，公寓樓地下室鍋爐房、電梯機房和一層配電間的滅火器已經超過一年沒接受檢驗。一些消防設備自2009年後就沒接受年檢，有的還貼有檢查不合格的標籤。

物業公司2014年開始為期兩年的維修，但這並未能解決公寓樓的火災隱患。維修結束半年後，住戶組織在博客上發文抱怨說，物業公司沒有任何改變，看來是「不見棺材不落淚」。

英國《衛報》報導，另一個住戶組織2016年向有關部門反映過，整座大樓只有一個緊急出口，一旦發生大火，出口被堵塞，人們只能困在裏面等死。

這棟公寓樓此前還有記錄在案的電力問題，例如由於線路故障造成的電涌和緊急供電問題。住戶此前還投訴過，公寓樓的消防區無法同時停靠消防局「標配」的4輛消防車。

（桂濤、張家偉）