？？英國倫敦西部一座24層公寓樓14日凌晨遭遇大火，至少17人喪生。倫敦急救中心說，78名傷者分佈在6家醫院接受救治，其中18人傷情危重。警方說，還有許多人失蹤，死亡人數很可能繼續上升。

？？這幢公寓樓名為「格倫費爾塔」，是肯辛頓和切爾西區議會於1974年建造的社會保障性樓，共24層，有127套房間，其中底部4層為商住混合樓層，以上20層為住宅。

？？從2013年起，樓內居民就多次向當地政府部門投訴，稱大樓存在火災隱患。

？？格倫費爾塔周邊是倫敦富人區，一些明星和王室成員的住宅就在不遠處。大樓公寓租賃價格在普通人承受範圍之內，在該地段這樣的「廉價房」越來越罕見。

？？住在附近另一處保障性住房樓的詹姆斯·伍德說：「任何住在這個區、年收入低於1000萬英鎊的人都不被當成人看待。」

？？伍德說，自己和格倫費爾塔住戶多次向當地議會反映問題，但對方從不當回事，「他們不在乎消防安全」。

？？住戶投訴的消防安全隱患包括：樓內消防設備陳舊，該做的年檢不做，以及整座大樓只有一個緊急出口且並不暢通。此外，有人質疑去年翻新工程中大樓外牆鋪設的保溫隔音材料有可能助長火勢迅速蔓延，但這一猜測尚未得到證實。

？？英國建築研究院等機構推薦在建築的每一層都鋪設防火層，這樣火勢不易蔓延至其他樓層。路透社報導，格倫費爾塔翻修工程承包商和當局都拒絕證實，翻修中是否在樓層之間鋪設了防火層，只表示翻新工程符合所有相關標準。

？？另外，公寓樓物業提供給住戶的防火指南中，要求住戶遇火情「留在原處不動」，這一逃生指導也被認為貽誤了住戶逃生時機。

？？曾擔任消防隊副隊長的目擊者魯安認為，從火勢蔓延的速度看，可能有不止一個消防措施沒有到位。「不只是一個問題，這裏面有多方面的因素。」據新華社