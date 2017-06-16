？？印度密拉特男孩卡蘭·辛格2008年出生時身長63厘米，體重7.8千克，以最高和最重的嬰兒被載入吉尼斯世界紀錄。如今，他已經8歲多，被認為可能是世界上最高的8歲孩子。據英國《鏡報》14日報導，現在上小學的卡蘭身高已達1.98米，是大多數同學身高的2倍。他的父親桑賈伊希望再次為兒子申報吉尼斯世界紀錄，因為他相信卡蘭是同齡孩子中個子最高的。「他剛出生，（憑身高和體重）立刻被載入世界紀錄。他5歲時，身高（1.75米）也是同齡人中創紀錄的。現在他8歲了，我希望他能再次被載入吉尼斯世界紀錄，」桑賈伊說。

？？卡蘭的身高應該來自遺傳。他的父親身高近2.01米，母親什維特拉娜高2.18米，是印度最高女性。當三個人走在一起時，難免引起路人注意。但最令他們困擾的是不好買衣服和鞋子。什維特拉娜說：「卡蘭剛出生時，就穿不了普通嬰兒的衣服。我們只好給他穿6個月大孩子的衣服。3歲時，他得穿10歲孩子的衣服。現在，他要穿12碼的鞋，但市場上很難買到，我們不得不給他定製。」

？？什維特拉娜是一名籃球運動員，而卡蘭的理想就是當籃球運動員，身高超過媽媽。他說：「從我5歲起，她就開始教我。我想打籃球，就像媽媽那樣。但我也很喜歡科學。」

？？據新華社

？？他出生時就是世界最高和最重的嬰兒