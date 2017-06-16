印度8歲男孩身高近2米北京新浪網 (2017-06-16 03:10)
？？印度密拉特男孩卡蘭·辛格2008年出生時身長63厘米，體重7.8千克，以最高和最重的嬰兒被載入吉尼斯世界紀錄。如今，他已經8歲多，被認為可能是世界上最高的8歲孩子。據英國《鏡報》14日報導，現在上小學的卡蘭身高已達1.98米，是大多數同學身高的2倍。他的父親桑賈伊希望再次為兒子申報吉尼斯世界紀錄，因為他相信卡蘭是同齡孩子中個子最高的。「他剛出生，（憑身高和體重）立刻被載入世界紀錄。他5歲時，身高（1.75米）也是同齡人中創紀錄的。現在他8歲了，我希望他能再次被載入吉尼斯世界紀錄，」桑賈伊說。
？？卡蘭的身高應該來自遺傳。他的父親身高近2.01米，母親什維特拉娜高2.18米，是印度最高女性。當三個人走在一起時，難免引起路人注意。但最令他們困擾的是不好買衣服和鞋子。什維特拉娜說：「卡蘭剛出生時，就穿不了普通嬰兒的衣服。我們只好給他穿6個月大孩子的衣服。3歲時，他得穿10歲孩子的衣服。現在，他要穿12碼的鞋，但市場上很難買到，我們不得不給他定製。」
？？什維特拉娜是一名籃球運動員，而卡蘭的理想就是當籃球運動員，身高超過媽媽。他說：「從我5歲起，她就開始教我。我想打籃球，就像媽媽那樣。但我也很喜歡科學。」
？？據新華社
？？他出生時就是世界最高和最重的嬰兒
關鍵字：
上一則：今後30年首爾人口將減少一成
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【LooCa】暖冬限定11cm咖啡紗鋪棉記憶床(雙人)
- 莊頭北 TH-5127RF屋外大廈型自然排氣抗風熱水器 12L
- ASICS 男 GEL-KAYANO 22 LITE-SHOW 亞瑟士 慢跑鞋 藍
- 【Homelike】安妮掀床組-雙人5尺(含床頭片)
- ASUS MX27UC 27型 無邊框4K IPS電腦螢幕
- (絲麗翠-經典系列)雙人獨立筒床墊
- Samsung GALAXY S8 (4G/64G) 5.8吋防水防塵超旗艦機
- TISSOT天梭 Ballade COSC 80小時矽游絲機械對錶-41+32mm
- 【易眠床】20cm 記憶床墊 雙人+易眠枕BMN一對
- 【時尚屋】巴比倫黃檀實木5尺衣櫃(058-1)
NASA準備探訪天王星和海王星 正開展預研工作【北京新浪網】
SMAP 木村 中居2續留 3人單飛【中廣新聞網】
男子發現價值20億寶石 怕被搶 生活在恐懼之中【北京新浪網】
泰男中獎3千萬休妻棄子 2年後慚愧將財產全給兒子【Kairos 風向新聞】
朝鮮所釋美國大學生嚴重腦損傷【北京新浪網】