？？韓國統計局15日公佈的數據顯示，隨著人口迅速老齡化和生活成本提高，韓國首都首爾市將在今後30年間面臨人口急劇減少。

？？據韓國統計局數據，首爾居民數量2045年預計將為881萬人，比2015年統計的994萬人減少11.3%。

？？韓國第二大城市釜山將在2015年至2045年期間失去47萬人口，人口減少幅度為13.7%，即從345萬人減少至298萬人。

？？另一方面，在環繞首爾的京畿道，人口同期將增加113萬人，到2045年預計將達1356萬人。

？？統計局說：「人們因為生活成本提高不斷離開都市地區，那些大城市將出現居民數量銳減。」

？？除生活成本提高引發人口外流，韓國大城市同樣將遭遇人口老齡化問題。韓國參加經濟活動人口數量將從2017年的3763萬人，減少至2045年的2772萬人。

？？據統計局數據，韓國總人口數量2045年將達5105萬人，與2015年數據幾乎持平。韓國人口預計將在2031年達到峰值5296萬人。

？？韓國國土信息公社今年1月發佈的一份前瞻性報告顯示，隨著傳統家庭結構解體、純老人和未婚家庭數量增加，韓國到2050年每10戶家庭中將有4戶為「一人戶」。據新華社

？？生活成本太高 韓國人正在逃離首爾

？？今後30年首爾人口將減少一成