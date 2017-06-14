國家自己救 進出口公會拚國際結盟NOWnews今日新聞 (2017-06-14 17:54)
台北市進出口公會今（ 14 ）日與歐洲、日本、馬來西亞、印度以及俄羅斯等國的經貿組織簽約結盟，持續擴大台灣在全球經貿版圖的布局，台北市進出口公會理事長黃呈琮表示，國家面對險境時，更要靠民間力量的發揮，「自己的國家自己救！」
台灣以貿易立國，國際情勢一點風吹草動，都會對國內經濟造成影響，台北市進出口公會至今已成立 70 年，現與全球 39 個國家、 82 個工商團體簽訂合作協議、締結姊妹會，以開拓全球貿易市場，黃呈琮認為，順應製造重心轉移趨勢，企業應調整發展策略，透過「進口轉出口」的商業模式，從世界各地找出具潛力的商品，進口加工後輸出到各國，奠定台灣在全球經濟體中最有利的競爭地位。
黃呈琮舉例，目前國內自日本進口較多，希望能多一些出口，方法可以是透過進口日本當地生產商品後，在國內加工後，達到加值作用，再行銷到世界各國，而關於這次簽約後續，已確定 9 月有北海道採購團成行，主要是看準當地食品產業。
提到台巴斷交議題，黃呈琮則說，工會在全世界簽 82 個組織，希望不只是簽約，更要能實質運作，像是馬來西亞這塊要努力，跟著政府新南向腳步走，在國家發生外交險境時，民間發揮更大功能，自己的國家自己救。
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