10水庫已調降水位 未來視蓄水率調節放水中央廣播電台 (2017-06-14 17:14)
因應第二波梅雨滯留，經濟部水利署今天(14日)指出，已陸續針對10座水庫進行調節性放水，水利署表示，6月初的第一波梅雨過後，全台各主要水庫蓄水率多在9成上下，根據氣象局預估，第二波梅雨滯留時間更長，目前北、中、南三個水資源局都在密切監控水情，不排除在未來會有更多水庫進行調節性放水。
水利署指出，在第二波梅雨報到之前，除了南部的曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量尚未到達8成之外，北部、中部各主要水庫的蓄水量均在9成左右，其中石門水庫更因連日來的豪雨，從12日凌晨開始就已經開始陸續進行調節性放水。
除了石門水庫之外，今日同時進行調節性放水的水庫，還有明德水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、谷關壩、天輪壩、馬鞍壩、霧社水庫、集集攔河堰、白河水庫。今天下午6點曾文水庫也將進行調節性放水。
水利署表示，由於此波梅雨鋒面滯留的時間相當長，各水資源局已密切監控水情，未來幾天，勢必會有更多水庫要進行調節性放水或是洩洪，因此水利署提醒，各水庫下游的民眾需特別注意相關水情。
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