【鉅亨網新聞中心】

根據美國銀行美林 (BAML) 周二 (13 日) 發布的經理人月度意見調查報告，認為美國股市價格已高估的比例衝上空前新高，且「做多 Nasdaq」連續第 2 個月蟬連「最擁擠交易」的頭銜。果然調查結束隔日，Nasdaq 就爆發連續 2 日沉重跌勢，並加重科技類股泡沫疑雲。

調查於本月 2-8 日訪問 210 位資產經理人，經理資產總額達 5960 億美元。結果顯示，認為股市價格過高的淨比例由上月的 37% 跳上 44%，甚至超越 1999 年網路泡沫時創下的原本最高紀錄。且認為做多 Nasdaq 為最擁擠交易的比例，也由前月的 26% 飆上 38%。

此外，高達 57% 的受訪經理人認為網路類股「昂貴」，18% 的人用「宛如泡沫」來形容；認為美股是全球股市中價格最高估的淨比例，也達到創史上最高的 84%。

就在調查結束後隔日，Nasdaq 指數大跌 1.8%，周一 (12 日) 收盤再挫 0.5%，由蘋果 (Apple)(AAPL-US)、臉書 (Facebook)(FB-US)、Google (GOOGL-US) 及微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 等大咖科技股領跌。

儘管如此，美銀美林指出，今日市場的非理性榮景並不像 1999 年泡沫時那樣嚴重，因為經理人的現金配置比重由前月的 4.9% 再上升至 5%，繼續遠高於 10 年均值的 4.5%。