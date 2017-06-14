核三廠2號機併聯發電 原能會未同意中央廣播電台 (2017-06-14 17:23)
原能會今天(14日)未同意台電公司提出的核三廠2號機大修後再啟動併聯申請。
原能會指出，台電公司今天依「核子反應器設施停止運轉後再啟動管制辦法」提出的核三廠2號機大修後再啟動併聯申請，原本預估併聯階段的現場相關準備、測試作業，較為單純且數量不多，應可同意其併聯，但審查過程發現現場「主汽機潤滑油之馬達吸取泵」發生故障，目前核三廠仍在檢修中，該油泵雖為非安全設備不影響反應爐核能安全，但可能會影響後續的主汽機啟動運轉及併聯作業。
因此原能會要求台電公司須完成設備檢修並提出檢修報告，以確認機組運作狀態符合併聯要求，故今日未同意機組併聯發電。
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