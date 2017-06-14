美消費者報告評測智慧手機 南韓手機包辦前四名鉅亨網 (2017-06-14 17:35)
【鉅亨網新聞中心】
南韓「每日經濟新聞」報導，根據美國「消費者報告」評測，南韓三星的「Galaxy S8 Plus」手機，獲選為年度最佳智慧型手機，第二名同樣是三星的「Galaxy S8」，第三名還是三星的「S7 Edge」，第四名是南韓「樂金電子」（LG）的「G6」手機，第五名才是蘋果的「iPhone 7」。在這份前五名排名中，南韓製手機就包辦了前四名。
「消費者報告」指出，排名第一的「Galaxy S8 Plus」，有非常好的使用者友善介面，而且在發送簡訊、網路瀏覽與自拍方面，都表現優異，比上一代的「S7」系列，表現還要好。
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