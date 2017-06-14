文青男歌手HUSH本月登上HORNET同志數位時尚封面，曾因為同志社交軟體而被媒體爆料出櫃的他，受訪更打開心胸的大聊同志議題，他受訪表示：「我之前因為用了同志社交軟體上新聞而出櫃，不過我其實已經很久沒有玩了。簡單來說，減少使用的原因，是不想把自己受限在框框裡面，然後去接受框框裡的主流價值。所以現在即便因為用了交友軟體認識朋友，也一定會約出來見面，要進入到現實，而不是虛幻的框框。我當然也有因為這個軟體認識前男友，但之前有個滿好玩的經驗，是因為社交軟體認識鄰居，後來成為打麻將的牌咖。」

除了大聊同志交友之外，他受訪也公開自己的喜歡的男生理想型，他說：「我的菜真的很廣，但這陣子真的喜歡有肚子的男生，不是那種肉壯喔，就是認真的肥肚。我有時候覺得肌肉滿不真實的，畢竟自己不是很壯，也不是什麼天菜。」最近台灣同婚議題火熱，他也聊到自己的夢想中的婚禮，他笑說：「如果未來真的有機會結婚，肯定是要像野餐原野派對，露天樹林裡的那種，大家吃buffet，很輕鬆自在。」

他在同志數位時尚大片中，一下換上有童趣感塗鴉的白色背心露出結實手臂搭配白色條紋褲，展現大男孩的可愛模樣，一下又換上白襯衫，搭配同樣白色細條紋褲，「一褲兩穿」展現他多變的文青型男時尚穿搭風格。而受訪時，當他談到自己覺得身上最性感的地方，他也笑答：「真的要講一個器官的話我覺得是眼睛，或是聲音，畢竟我就是靠聲音吃飯的。」