美國聯邦公開市場委員會(FOMC)舉行為期兩天的會議，是否升息預計將於今天(15日)凌晨公布，利率決策前夕，使得台北股市14日趨於觀望，終場下跌55點，跌幅0.55%，收10,072點。匯市部分，新台幣對美元匯率，連續7個交易日走貶，終場小貶0.3分，收30.230元。

儘管美國科技股回穩，但由於美國Fed是否升息，台北時間15日凌晨將揭曉，台北股市轉趨觀望，且由於外資近期賣超幅度較大，也讓市場追價意願更為薄弱，台股14日終場下跌55點，跌幅0.55%，收10,072點，成交量960多億。

分析師指出，以目前市場大多數看法，Fed升息的機率超過95%，且升息幅度大約為1碼，如果Fed的決策結果，和市場預期差不多，反倒是利空出盡。不過，接下來也要觀察Fed主席葉倫的言倫，目前市場也多預估，葉倫下一階段應該會縮減資產負債規模，因此下一波升息將會落在年底。國泰證期顧問處經理蔡明翰說：『(原音)後續來說，如果比原本剛提到積極，市場就會偏向鷹派的言論，這樣的情況就會造就所謂的資金，回流歐美的格局，相對來說，在這段期間，對於亞幣就會轉趨比較弱勢，這個狀況，如果亞幣弱勢的情況下，帶動新台幣貶值的格局，可能後續對於外資在台的操作就會比較有壓力，賣超幅度也會變大。』

匯市部分，新台幣對美元匯率，終場小貶0.3分，收30.230元，新台幣連續7個交易日走貶。分析師也指出，由於市場預期美國將會升息，因此這兩天美元明顯轉強，亞幣偏弱，新台幣也呈現區間震盪，後續只要不貶破30.3元關卡，對於台股都不會形成太強的賣壓。