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▲財團法人生物技術開發中心產業分析師賴瓊雅表示，雖然生技製藥公司近年來授權案件數增加、市場前景看好，但投資人還是有踩地雷狀況，恐怕是投資的時機不對、或是所知悉的資訊不夠明確。（圖／記者林昱均攝, 2017.06.14）

會計師事務所今（ 14 ）日與生物技術開發中心共同發表《 2017 年新藥研發與併購整合白皮書》。產業分析師賴瓊雅指出，近年來各投資人以及國發會踩到生技股地雷的原因，可能為投資時機不對或是資訊不明確。

根據勤業眾信聯合會計師事務所與財團法人生物技術開發中心所發布的白皮書， 2012 ~ 2016 年，台灣上巿櫃、興櫃的生技製藥公司引進授權與對外授權案件數量， 5 年總計 81 件，授權案件由 2012 年的 7 件逐年增加至去（ 2016 ）年的 24 件，成長逾 3 倍。

生物技術開發中心產業分析師賴瓊雅表示，雖然生技製藥公司近年來授權案件數增加、市場前景看好，但投資人還是有踩地雷狀況，恐怕是投資的時機不對，或是所知悉的資訊不夠明確。

賴瓊雅指出，投資新創的生技製藥公司自然很容易受到波動，因為新創公司本身就是較高獲利，但風險也較高的企業，而且新藥成功率其實並不高，包括一開始的選題研發、後續的 3 道臨床測試，只要一個環節不行，就得放棄換題，成功率當然不高。另外，她也指出，投資者不能只看公司法說會等資訊，還要自己做功課，企業未必會揭露全部資訊，需進行查證再投資。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』