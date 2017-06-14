廣東黃埔海關破獲走私進口紅酒大案 案值超過2億元北京新浪網 (2017-06-14 17:30)
新華社廣州６月１４日電（記者王攀）黃埔海關１４日對外通報表示，該關１２日破獲一起以低報價格一般貿易進口、水客夾帶進口等方式走私進口紅酒大案，現場查獲走私紅酒一批，一舉打掉７個走私紅酒團伙，抓獲犯罪嫌疑人２９人，案值約２．３億元。
今年３月以來，黃埔海關緝私局通過大數據分析，發現東莞市某豐酒業有限公司等４家公司涉嫌以製作虛假單證低報價格一般貿易進口以及通過水客夾帶進口等方式，分別在黃埔、拱北、廣州口岸等走私進口紅酒。
６月１２日凌晨，按照海關總署「國門利劍」專項行動部署要求，由海關總署緝私局統一指揮，黃埔海關開展打擊走私進口紅酒專項行動，共出動警力４５１人，分為４７個行動組，分別在珠海、東莞、廣州、深圳等地同時對走私團伙實施抓捕和搜查行動。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人２９人，主要目標嫌疑人全部到案，當場查獲涉嫌走私紅酒約４９０噸，其中包括「拉菲」「木桐」等世界知名高檔紅酒約４０００瓶，查獲涉案單證一批。
通過案件前期經營和初步查證，２０１１年至今，以孫某、羅某、張某等人為首的走私團伙通過勾結澳門水客頭目傅某華、何某等人，利用旅檢渠道，以水客夾帶的方式，走私高端紅酒逾２１萬瓶，約１６０餘噸；此外以孫某、溫某、鄧某和朱某等人為首的４個走私團伙還在貨運渠道，通過低報價格一般貿易方式走私進口紅酒，約１８００噸。目前，案件正在進一步偵辦中。
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