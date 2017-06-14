原標題：「兜底增持」再現 炒作風險仍需關注

新華社記者 許晟、汪奧娜、潘清、孫飛

新華社北京6月14日電 題：「兜底增持」再現 炒作風險仍需關注

近期A股市場出現一股「兜底增持」風潮，不少上市公司實控人發佈公告，喊話員工增持，「虧了算我、賺了歸你」。業內觀點認為，「兜底增持」除為股價護盤外，也可能是規避股權質押風險；監管需要對「喊話式」「忽悠式」增持，作出相應的監管安排。

老闆喊話「虧了算我、賺了歸你」

6月以來，不少上市公司實際控制人或董事長表示，對自家公司的股票投資價值、公司中長期可持續發展抱有充分的信心，喊話員工、業務夥伴等購買公司股票，並承諾「時間窗口」內增持的股票，虧損全額補償，收益全歸個人。

據記者不完全統計，6月2日至13日，已有包括科陸電子、星輝娛樂、青島金王等在內的26家上市公司發佈「兜底增持」倡議公告，一般是鼓勵公司員工在公告后的一周內增持並承諾兜底，驊威文化甚至還承諾「10%收益」。

有些上市公司把倡議範圍擴大到自己的業務合作夥伴。如2015年、2016年連續兩年度虧損的*ST德力除了號召員工增持，還向「公司2016年度合作業務量不低於300萬元且2017年繼續保持上述業務規模的供應商、銷售商的法定代表人」喊話，倡議增持。

實際上，A股市場已經不是第一次出現「兜底增持」倡議了。據Wind資訊顯示，2015年7月至9月間，暴風集團、凱美特氣、奮達科技、皇氏集團等上市公司都曾以實控人或董事長「兜底」方式鼓勵員工買入自家股票。

清暉智庫創始人宋清輝認為，上市公司的「兜底增持」倡議公告，無形中會助長市場投機心理，且並不一定能保證上市公司員工自身的收益，此前也有不少允諾兜底的上市公司，員工持股到期后仍被套牢。

從短期效益看，「兜底增持」倡議對股價的刺激正在減弱。如，安居寶在倡議公告后錄得連續3個交易日漲停，但隨後股價開始下調，已從9.79元每股，降至13日收盤時的8.79元每股。*ST德力、吉艾科技等股價也都遭遇較大下跌。

「兜底增持」或為規避股權質押風險

「你增持，我兜底，虧了算我的。」實控人和大股東們通過形形色色的「兜底增持」方案表達著相似的潛台詞。這也使得投資者一度對此類個股趨之若鶩。然而「豪情」背後，真的只是對公司經營前景的信心和對員工利益的呵護嗎？

值得注意的是，近期發佈兜底式增持公告的上市公司，其實際控制人大多有大量股份處於質押狀態。如，星徽精密截至5月30日公司實際控制人星野投資共質押公司股份6852萬股，占公司總股本的32.67%。

相似情形還出現在多家發佈「兜底增持」公告的上市公司身上。有業內人士認為，此類公司大股東倡議員工持股，實際上是為避免股價進一步下跌帶來的質押股權平倉風險，而採取的「自救」舉動。

此外，防止定增價格「倒掛」而導致募資計劃「流產」，或避免進行中的重組方案擱淺，也是部分上市公司大股東著急推出兜底式增持倡議的重要動機。

此外，市場也需警惕只喊話、不行動的「忽悠式增持」現象。此前已有先例，如2015年7月期間，上市公司大股東和董監高為維護市場穩定，紛紛出手增持，有些確實大手筆，也有些大股東和董監高僅增持10手左右，令人大跌眼鏡。

監管關注「兜底增持」 風險仍需提防

在多家上市公司發佈「兜底增持」公告后，監管部門對此也表示關注。記者從深交所上市公司處獲悉，深交所近期下發通知，加強上市公司控股股東、實際控制人等向公司員工發出增持倡議書的信息披露等。

通知中，深交所要求上市公司應當披露增持主體、增持期限、兜底條款等具體內容；披露倡議人補償員工持股虧損的具體實施細則；披露員工購買公司股票的資金來源以及取得相關股份的表決權歸屬；應充分提示大股東質押風險、股價波動風險等。

隨後，不少上市公司發佈「補丁」公告。如羅牛山、國際醫學等公司發佈了實際控制人、董事長向全體員工發出增持公司股份倡議書的補充公告，對市場關心的「員工因增持股票產生的虧損」「補償資金來源」等問題進行了說明。

「我們認為『兜底增持』是一種帶有『忽悠』性質的增持行為，且一些上市公司的『兜底增持』動機或不純。」東方財富證券分析師戴彧表示，從近期兜底增持概念股的表現來看，板塊資金流出居前。

從實際的增持數量上看，各家員工的響應也有差別。有大手筆的：211名奮達科技員工響應董事長號召，踴躍買入2086.42萬元公司股票；也有響應不多的：智慧松德、樂金健康增持金額只有奮達科技的零頭；星輝娛樂84名員工累計增持616.72萬元等。

在一些業界人士看來，對「兜底增持」的監管，有利於遏制部分上市公司無節制、無顧忌的「隔空喊漲」，市場對該題材的非理性炒作也將趨於熄火，但投資者仍需警惕相關投資風險。