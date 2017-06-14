新華社墨西哥城６月１３日電（記者吳昊）中國（墨西哥）貿易博覽會１３日在墨西哥城開幕。展會將中國優質家居及工業產品帶到大洋彼岸，讓墨西哥民眾近距離感受「中國製造」新亮點。

快速沖泡咖啡機、琳琅滿目的家居飾品、質優價廉的高清彩電……展會現場近８００個展位，向墨西哥民眾展示「中國製造」最新產品。

為期３天的展會分為家居系列和工業主體展兩大主題，設有家紡、服裝、家居、建材、工業機械、電力新能源等展區，來自廣東、浙江、山東、福建等１５個省市的４００多家企業參展。

「中國產品功能較為齊全，很多產品墨西哥當地沒有生產。尤其是手機等電子產品，性價比很高。」前來參觀展會的墨西哥城市民豪爾赫說。

中國駐墨西哥大使邱小琪表示，目前中墨兩國貿易蓬勃發展，展會有利於進一步推動兩國貿易交流和投資合作。越來越多「中國製造」新概念產品的出現，反映出中國製造業水平不斷提高，打入墨西哥市場的產品日趨多元化。