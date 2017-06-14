2017年5月基金市場績效分析:5月股債雙弱,僅QDII基金飄紅北京新浪網 (2017-06-14 17:31)
上海證券有限責任公司 上海證券研究所
基礎市場分析
股票市場概況:2017年5月滬深兩市代表指數走勢欠佳,上證綜指和深證成指全月分別下跌1.19%和3.61%,創業板整體表現不及主板,5月跌幅達5.51%。
概況:5月國內債市整體仍表現疲軟。國債各期限到期收益率均有一定幅度上揚;信用債各期限亦均出現不同幅度上移,整體來看高評級(AAA)信用債上行幅度略低於AA級信用債到期收益率。受股債兩市表現影響,5月中證轉債未改頹勢,全月下跌1.67%。
全球金融市場:5月亞太股市整體表現較為優異,韓國股市高歌猛進,單月上漲6.44%;此外新興市場延續強勢,阿根廷、印度及菲律賓全月漲幅達6.32%、4.10%和2.30%。受油價下跌影響,5月俄羅斯股市表現較差,全月累計下跌5.49%,為樣本內表現最差股票資產。
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