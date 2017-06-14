興業經濟研究諮詢股份有限公司 興業研究所





總量上,5月債市新增託管量集中在利率債,同業存單以及中短期票據託管額大幅下滑使得上清所託管增量有史以來首次為負。分投資者來看,廣義基金大幅減持,傳統的配置型機構(銀行+保險)繼續增持,境外機構積極配置國債與同業存單。另外,5月銀行間待購回債券餘額上行至歷史第二高位,推升大部分機構狹義債市槓桿率。