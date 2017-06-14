第一創業證券股份有限公司 李懷軍





摘要:



利率債周回顧:上周央行大規模放水,資金利率回落;利率債收益率短端上行較快,中長端粘滯不動。短端由於同業存單發行利率繼續抬升30BP支撐,加之6月中旬仍有大量MLF到期,因而投資者對1Y短端國債利率品種並不看好,持有意願較低。5月份CPI連續第四個月處於2以下,PPI當月同比高位回落,受到基本面利好,債市中長久期收益率上行有限,但受短端利率支撐,下行也有壓力,目前期限利差已處於歷史最低值,甚至出現了10年與1年期利率債的倒掛。



國外利率債:歐洲地緣政治風險回落。上周四,義大利民粹主義五星運動要求馬上進行義大利大選,義大利的不確定性增加,國債遭拋售,利率大幅提升至2.3%附近。隨著五星運動在地方選舉上失利,國債收益率回落至新低2.08%。上周四,歐央行公佈維持利率不變的決議,亦對債市形成支撐。



信用債周回顧:一級市場發行回溫,但利率較高,隨著銀行被迫提高貸款利率,企業在衡量二者的性價比后也有動機逐步恢復債券發行,並在久期上布局收益率較低的位置。二級市場信用利差開始主動收窄,期限利差回落8-10BP,城投債與產業債相對利差小幅走闊3-5BP。



債市前瞻:鑒於中美利差走闊、國內基本面、資金面利好等因素,我們維持6月份10Y國債在3.5%-3.6%之間運行的判斷。目前高評級短融中票的信用利差已恢復至去年底、今年年初的位置,後期在各種利好因素共同作用下,利率債收益率回落,很可能出現利差回調帶動信用債收益率回落的走勢,因此可適時布局信用債。我們上周重點推薦了交運、機械債,本周對交運債近期表現做簡要梳理:



交運債現存券種評級高、久期長。AAA級和AA+級券種合計佔比85%以上,平均久期為3年左右,BBB級以上的各評級品種的平均久期均為5年以上,短期債務壓力較小。行業利差近期維持不變,但不同發行主體表現分化。廣東物資、深圳航空、廈門航空、東方航空、南方航空、重慶高速、魯高速、唐山港、天津港、大連黃海港、南京港等相關個券表現較好,尤其是1-2個月的短融、超短融的收益率下行較多。海南航空、天津航空、湖北交投、吉林高速、四川高速、營口港、丹東港、日照港、連雲港等相關個券表現較差。總體而言,交運行業中航空子行業以東南部較好,公路運輸以京津冀表現較好、東北表現較差,港口中以東海入海口相關港口表現較好,而環渤海的港口個券表現相對較差。