國信證券股份有限公司 董德志





離岸市場回顧:人民幣匯率走勢趨穩,離岸債券價格回漲



人民幣匯率趨穩,離岸資金面寬鬆。上周美元指數走強0.58%,周均值升至96.88,歐元兌美元走弱0.76%,人民幣兌美元中間價微幅上調0.15%,離岸人民幣累計貶值0.13%,報收6.7854,在岸人民幣累計升值0.1%,報收6.7922,在岸-離岸人民幣價差倒掛縮窄至68點。人民幣相對一籃子貨幣基本走平,CFETS匯率指數微跌0.07%。流動性方面,上周離岸人民幣市場資金緊張情況大幅緩解,一周CNHHIBOR報收4.27%,較前一周收盤大幅下降1053bp,周均值下移至5.13%的位置。



二級市場方面,離岸人民幣債券價格回漲,境內外利差擴大。上周離岸人民幣主權債收益率短端延續上行,1Y大幅上行16bp,2Y-4Y上行4-8bp,5Y下行2bp,其餘期限收益率上下波動2bp以內。BOCHK離岸人民幣債券價格指數回漲0.2%。我們跟蹤的512隻上市交易的離岸人民幣債券中322隻的收益率出現下行。境內外比較來看,3年期離岸國債收益率較在岸市場利差擴大至52bp,中銀境內外債券投融資比較指數上周延續正值為29.71。



一級市場方面,上周共發行5隻離岸人民幣債券,發行規模共計9.9億元。發行人仍然主要以銀行等金融機構為主,包括法國興業銀行、花旗集團,其中1隻債券為浮息債,其餘債券票息在4%-5.5%區間內。2隻債券經過標普評級,3隻債券在交易所上市交易,上市地包括新加坡交易所和盧森堡證券交易所。



熱點問題聚焦:離岸人民幣債券利差分化之謎



根據中銀香港-富時離岸人民幣債券指數顯示,這幾年以來不同等級的離岸人民幣債券利差不斷走擴。以投資級與主權級利差為例,當前利差水平相較2013年末擴大了97%,為2012年末水平的5.25倍。本次熱點聚焦通過人民幣匯率和離岸資金面兩大角度來解答離岸市場利差變動的原因。



離岸人民幣債券利差分化趨勢明顯。隨著人民幣貶值壓力加大,離岸人民幣債券收益率走高,可以看到不同級別的離岸債券的利差水平不斷走闊。在國內經濟增長放緩、美國經濟復甦周期開啟的背景下,離岸人民幣市場的信用風險引起投資者的關注,離岸人民幣債券信用利差走擴,信用分化逐漸明顯。



人民幣貶值預期是離岸債券利差分化的主要原因。作為一種歐洲美元債券,離岸人民債券市場無疑受到人民幣升貶值趨勢和預期的影響。投資者投資離岸人民幣債券,除了關注債券利差收益之外,更是將其作為一種貨幣配置工具,更加關注離岸債券的帶來的匯率的收益。在人民幣升值過程中,人民幣資產受到追捧,投資者信用風險偏好提升,離岸人民幣債券市場信用利差收窄;而在人民幣貶值預期強烈時,人民幣資產被拋出,投資者信用風險偏好被壓制,離岸人民幣債券利差走擴,分化明顯。



離岸資金面流動性是影響離岸債券利差的另一大因素。除人民幣匯率之外,離岸人民幣資金流動性也對離岸人民幣債券市場造成明顯影響,尤其是當資金面波動劇烈時。當離岸人民幣資金流動性陡然緊張時,投資者首先拋售流動性較好的離岸人民幣主權債補充流動性,而後賣出其他等級信用債,這直接導致離岸人民幣債券信用利差先收窄后擴大。而在離岸資金面寬鬆時,投資者配置資金充裕,不同等級離岸債券價差表現基本跟隨人民幣匯率預期走勢。