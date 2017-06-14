華創證券有限責任公司 屈慶





本文是對2016年債券市場熊市的思考,分析的問題恰恰是當時市場忽視的問題,有些則是當時市場存在較大分歧的問題。當然,這些問題可能依然是目前債券市場的焦點問題,期待本文的角度能給大家提供另外一種思路,儘管可能是非主流的想法。