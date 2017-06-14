輝山乳業董事長楊凱旗下公司拖欠元大證券4550萬元北京新浪網 (2017-06-14 17:30)
新浪港股訊，6月14日消息，據外電報導，元大金控子公司元大證券在提交香港法院文件稱，輝山乳業董事長楊凱和英屬維京群島控股公司Champ Harvest Ltd．拖欠元大4550萬元（580萬美元）。楊凱在輝山乳業的控股股權大部分是通過Champ Harvest持有的。
訴狀稱，楊凱將Champ Harvest在元大證券（香港）的證券保證金帳戶做了質押，3月24日未能按要求追加保證金。輝山乳業代表表示，目前不接受任何媒體採訪，公司不就與法律訴訟有關的任何事宜發表評論。
今年3月24日，輝山乳業股價曾出現下跌85%，股票停牌。4月份香港法院延長輝山乳業主席兼行政總裁楊凱的資產凍結時間。
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