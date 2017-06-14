上汽集團因變速箱質量問題 召回3.2萬輛名爵MG3 AMT汽車北京新浪網 (2017-06-14 17:31)
上汽集團因變速箱質量問題 召回3.2萬輛名爵MG3 AMT汽車
中國網汽車
中國網汽車6月14日訊 質檢總局網站消息，日前，上海汽車集團股份有限公司乘用車分公司(以下簡稱上汽乘用車)根據《缺陷汽車產品召回管理條例》的要求，向國家質檢總局備案了召回計劃，決定自2017年9月30日起，召回2010年11月15日至2013年1月31日期間生產的名爵MG3 AMT車輛，涉及數量為32165輛。
本次召回範圍內的車輛，由於變速箱控制模塊軟體以及變速箱線束質量問題，導致部分車輛換擋時系統可能出現誤判，造成車輛故障燈點亮，車輛動力受限。在極端情況下，車輛會進入空擋，出現動力中斷，存在安全隱患。上汽乘用車將對召回範圍內的車輛進行檢查，免費刷新軟體並更換改進后的變速箱線束，以消除安全隱患。
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