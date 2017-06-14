新華社舊金山６月１３日電（記者馬丹）美國優步公司１３日宣布，公司創始人、首席執行官特拉維斯·卡蘭尼克以家事為由提出「無限期休假」。同一天，該公司董事會成員大衛·邦德曼因在全體員工大會上發表冒犯女性的不當言論向公司提出辭職。

這家打車軟體服務運營商近日的人事動蕩，起因是今年早些時候被曝出的性騷擾醜聞。一名前優步女工程師今年２月在博客中控訴在優步工作期間受到性騷擾、歧視和報復。優步隨後委託一家律師事務所展開調查。

據美國媒體報導，優步董事會１１日一致批准律師事務所對公司的調查報告。調查人員建議優步從多方面整改，包括重新分配卡蘭尼克的責任、建立對高管的問責評估、增強董事會監督作用、加強公司內部管控等。優步１３日召開全體員工大會通報調查報告，並對外公佈了上述建議。

卡蘭尼克是在１３日的員工大會上宣布休假決定的。他在當天給員工的郵件中說，為了哀悼不久前離世的母親，他將請假離開公司，並且沒有透露歸期。他還表示將在休假期間反思如何為公司建設一支「世界級領導團隊」。

在此次大會上，優步一位女性董事會成員、《赫芬頓郵報》創始人阿里安娜·赫芬頓表示：「有大量數據表明，當董事會裡出現第一位女性后，很有可能會出現更多女性。」這時邦德曼插話說：「實際上，這說明（董事會裡）很可能會出現更多嘮叨聲。」

邦德曼是私募股權公司「ＴＰＧ資本」的創始人，也是優步的投資者。會後他向公司員工發送了致歉電子郵件，聲稱自己的言論「不恰當」，並向公司董事會提出辭職。

除了性騷擾醜聞及其導致的一系列人事變動，優步近幾個月還遭遇其他一些公共危機，使公司形象大為受損。比如被「字母表」公司旗下自動駕駛技術公司「出行新方式」狀告竊取商業機密、被曝利用軟體逃避政府監管等。

卡蘭尼克於２００９年在舊金山創辦優步，將互聯網與民眾交通需求結合，創造性地開闢了打車軟體服務這個新行業。優步目前在全球數百個城市提供打車軟體服務，估值約６８０億美元，但在快速擴張過程中，公司文化、競爭手段等也備受批評。