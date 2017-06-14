——訪國務院參事、友成企業家扶貧基金會副理事長湯敏

當前，我國扶貧開發工作已進入啃硬骨頭、攻堅拔寨的衝刺期。扶貧必扶智，教育是拔窮根，阻止貧困代際傳遞的重要途徑。

習近平總書記在2017年4月19日舉行的網路安全和信息化工作座談會上指出：「可以發揮互聯網在助推脫貧攻堅中的作用，推進精準扶貧、精準脫貧……讓山溝里的孩子也能接受優質教育。」這進一步指明了充分利用互聯網等現代手段創新教育扶貧的重要意義。經濟日報·中國經濟網記者日前就一話題專訪了國務院參事、友成企業家扶貧基金會副理事長湯敏。？

經濟日報·中國經濟網記者：教育扶貧在整個扶貧工作中扮演什麼樣的角色？

湯敏：扶貧工作有兩個重要抓手，一是提高現在的貧困家庭收入；二是下一代得到良好的教育，即貧困不傳代。如果我們只注重提高收入這一方面，沒有關注貧困家庭孩子教育問題，那他們未來可能仍處於社會的最底層，還可能返貧，需要不斷幫扶。如何讓貧困家庭的孩子告別貧困，最終要解決貧困地區的教育問題。

自20世紀90年代提出實行九年義務教育制度至今，我國已經全面普及了城鄉免費義務教育，從根本上解決了適齡兒童少年「有學上」的問題。但僅此還是不夠的，目前在區域之間、城鄉之間、學校之間，辦學水平和教育質量還存在明顯差距。

雖然這些年國家加大了對貧困地區教育條件的支持力度，教室、網路等硬體條件得到改善，但教育質量的核心在於教師。貧困鄉村的中小學教育一直是教育公平化的瓶頸，其相對薄弱的教學條件很難留住優秀的老師，這是一個全世界都普遍存在的難題，這個難題僅靠傳統的經濟學手段，如財政支出等很難解決。

如何用城市優質資源來帶動偏遠地區的教育，讓更多貧困農村的孩子同樣能夠享受到優質教育？這是貧困地區老師和學子們的期盼，也是教育部門要解決的大難題。而把互聯網「+」進傳統的教育模式，就產生了一種顛覆性的模式，讓人們看到了實現教育公平的希望。？

經濟日報·中國經濟網記者：互聯網是如何改變傳統的教育扶貧模式的？

湯敏：傳統的教育扶貧或者是讓發達地區的教師到貧困地區來支教，但是杯水車薪，而且不可持續；或者是把貧困地區的教師送到高校培訓學習，但是成本高昂，而且傳遞的過程會產生知識的衰減。而互聯網+教育扶貧這種模式有望彌補兩者的不足，以極低的成本將優質資源引入並且「常駐」到貧困地區。

以友成基金會這方面的實踐為例。2013年秋季學期起，友成基金會與北京人大附中合作開展了雙師教學試驗，探索通過互聯網把城市優質教學資源送到貧困地區的鄉村學校中去。

所謂雙師教學，就是每個鄉村試驗班有兩位教師，一位是人大附中遠程授課的教師，一位是鄉村學校的現場教師。廣西百色田東縣的上法中學是全國首批13個試點學校之一，這個中學初中一年級的一個班，通過互聯網直接上人大附中的數學課。最初採取直播方式，發現效果不理想：鄉村地區的老師、學生無法參與課堂互動，而且人大附中教學進度快、難度深，鄉村學生跟不上。後來改用錄播的方式，現場教師前一天先看一遍人大附中教師的錄像，根據本班學生水平對錄播內容刪節。第二天上課時，現場教師放錄像，然後根據課堂進度來控制節奏。

一段時間的效果證明，雙師教學的效果很好，從考試成績來看，在上法中學初一年級的六個班中，試驗班學生的期末考試平均成績比其他班高出了41.2分。學生精神面貌也有了很大改觀。據老師反映，參加了雙師教學后，學生的互動性、參與性和學習積極性都大大提高。鄉村教師也成為受益者。等於每天都在接受人大附中教師的「培訓」，不但學到了好的教學方法，還提升了教育理念。

目前，我們把雙師教學的範圍擴大到全國18個省市的130多所學校中去。各地也在積極效仿這種模式。可以說，互聯網+教育扶貧可以從根本上解決貧困地區缺乏優質教師的問題，而且不僅是給孩子們帶來了好的教育，更重要的是把貧困地區的教師水平整體提高了，而且可複製、成本非常低。？

經濟日報·中國經濟網記者：互聯網+教育扶貧對於當前的扶貧工作有什麼啟示？

湯敏：扶貧工作任務艱巨，必須不斷創新思路。「雙師教學」的本質其實是把慕課這種形式應用到貧困地區。慕課音譯自「MOOC」，意為大規模公開在線課程。慕課的理想是讓任何有學習願望的人能夠利用最優質的教育資源，低成本，通常是免費學習。這一模式在國外一出現便風靡全球。

但目前的慕課教學存在走高大上路線的傾向，一般由頂尖的學校提供課程，能夠接觸這些資源的也以大城市學生、白領為主。完全按照市場的力量來推動，資源必將集中在發達地區，受眾以有一定消費能力的人群為主。雖然，未來這些資源也可能逐漸推廣到二線城市，並慢慢普及到鄉村，但這一過程太過於緩慢。

我們用公益的方式把慕課帶進貧困地區，這可能是中國最早進行的實驗，這在世界上也是少有的。如果未來大規模推廣能夠取得良好效果，將是中國對全球解決教育不公平問題的貢獻。？

經濟日報·中國經濟網記者：政府在推廣互聯網+教育扶貧方面應該做哪些工作？

湯敏：這些年，中國政府對用信息化手段實現教育公平及資源共享的重視程度不斷加強。未來，在推廣慕課方面，政府應當運用行政的力量，讓數字革命儘早地惠及農村學校，儘早地用慕課的方式先解決貧困地區師資不足的問題。

首先，做好頂層設計。有關主管部門應當提前考慮我國慕課發展的戰略問題，儘快出台相關的指導思想、框架原則。政府推動慕課發展的重點不應該是錦上添花，而是雪中送炭。政府的政策與資源就應該來彌補市場的不足，支持和引導一部分的試驗在這些領域進行。

其次，政府還應該儘快制定相關的質量認證、跨校學分互認、學位挂鉤等規則。優先考慮讓貧困地區學校使用電子書包，儘早改變貧困地區教學模式，提升教育質量。（經濟日報·中國經濟網記者 徐胥）